Крыша многоквартирного дома сгорела на площади 500 кв. метров в г.о. Шахунья Нижегородской области 11 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар в многоквартирном доме произошёл в деревне Большая Свеча в г.о. Шахунья Нижегородской области 11 декабря 2-18 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 18:00. В результате сгорела кровля дома на площади 500 кв.метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.

В этот же день ещё один пожар произошёл в самом городе Шахунья, в неэксплуатируемом здании на улице Свердлова. Сообщение о возгорании поступило в 23:31. Общая площадь пожара составила 144 кв.метров. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.