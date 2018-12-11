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Происшествия

Крыша многоквартирного дома сгорела на площади 500 кв. метров в г.о. Шахунья Нижегородской области 11 декабря

12 декабря 2018 09:26  [56] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пожар в многоквартирном доме произошёл в деревне Большая Свеча в г.о. Шахунья Нижегородской области 11 декабря 2-18 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 18:00. В результате сгорела кровля дома на площади 500 кв.метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.

В этот же день ещё один пожар произошёл в самом городе Шахунья, в неэксплуатируемом здании на улице Свердлова. Сообщение о возгорании поступило в 23:31. Общая площадь пожара составила 144 кв.метров. Предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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