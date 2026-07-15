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Происшествия

Суд вернул нижегородцу проданную по поддельной подписи отца «Ниву»

15 июля 2026 09:09 Происшествия
Суд вернул нижегородцу проданную по поддельной подписи отца «Ниву»

Фото: Александр Воложанин

Сормовский районный суд Нижнего Новгорода признал недействительной продажу автомобиля «Шевроле Нива». Экспертиза показала, что подпись прежнего владельца в договоре была подделана, сообщили в пресс-службе облсуда.

Установлено, что 5 марта 2025 года 81-летний мужчина якобы продал автомобиль за 350 тысяч рублей. В мае того же года он умер, после чего его наследник первой очереди обнаружил отсутствие машины и обратился к нотариусу для принятия наследства.

В ходе нотариальных действий выяснилось, что покупатель уже успел продать спорный автомобиль другому человеку. Впоследствии машина еще раз сменила владельца и была перепродана за 700 тысяч рублей.

Наследник обратился в суд. По его ходатайству была проведена почерковедческая экспертиза, которая установила, что подпись и ее расшифровку в договоре купли-продажи оставил не умерший отец истца.

В итоге суд признал сделку недействительной и постановил вернуть автомобиль наследнику. Машину включат в наследственную массу, а ее нынешний владелец должен будет передать транспортное средство истцу.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее юрист рассказал нижегородцам, как не попасть в ловушку при покупке нового автомобиля.

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Теги:
Автомобили Суд
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