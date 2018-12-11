"Основы, заложенные в Конституции – это гарантия стабильности государства", - Денис Москвин

"Основы, заложенные в Конституции – это гарантия стабильности государства, соблюдения прав и свобод наших граждан, залог нашего общего развития", - сказал депутат Государственной Думы, секретарь нижегородского отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин, поздравляя нижегородцев с Днем Конституции 12 декабря 2018 года.
"12 декабря – важный, значимый для всех нас день - День Конституции. Наша страна и жизнь в ней меняются с каждым годом, развиваются регионы, растут города, мы строим новую экономику, принимаем новые законы, чтобы отвечать вызовам времени. Но основы, заложенные в Конституции – это гарантия стабильности государства, соблюдения прав и свобод наших граждан, залог нашего общего развития", - отметил депутат.
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