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Общество

"Основы, заложенные в Конституции – это гарантия стабильности государства", - Денис Москвин

12 декабря 2018 09:43  [99] Общество

"Основы, заложенные в Конституции – это гарантия стабильности государства, соблюдения прав и свобод наших граждан, залог нашего общего развития", - сказал депутат Государственной Думы, секретарь нижегородского отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин, поздравляя нижегородцев с Днем Конституции 12 декабря 2018 года.

"12 декабря – важный, значимый для всех нас день - День Конституции. Наша страна и жизнь в ней меняются с каждым годом, развиваются регионы, растут города, мы строим новую экономику, принимаем новые законы, чтобы отвечать вызовам времени. Но основы, заложенные в Конституции – это гарантия стабильности государства, соблюдения прав и свобод наших граждан, залог нашего общего развития", - отметил депутат.

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