Почта Банк помогает людям исполнить разные, иногда даже "экзотические" желания Бизнес

У каждого из нас есть мечта, которую очень хочется воплотить в реальность. Кто-то хочет приобрести исторические, раритетные книги, антикварный фарфор, кто-то мечтает завести экзотических животных, например, хамелеона, а кому-то банально очень хочется отдохнуть за границей. На все это требуются деньги, которых, как известно, хватает не на все и не всегда.

Одним из выходов из данной ситуации может стать кредит наличными, который можно оформить, например, в ПАО "Почта Банк". Раньше многие опасались кредитования, считая, что это похоже на некую "кабалу". Однако, при грамотном и взвешенном подходе к данной банковской услуге, мировая, да и российская практика доказали, что ничего страшного в этом нет.

Кредит наличными может стать хорошим подспорьем, когда деньги нужны "здесь и сейчас". В отличие от "целевых" кредитов (ипотеки, автокредита и т.п.) он удобен тем, что заемные средства можно потратить по своему усмотрению, банк не будет это контролировать. Например, по данным на октябрь 2018 года, почти 28% заемщиков Почта Банка воспользовались кредитом наличными для проведения ремонта, около 23% - приобрели автомобиль, 9,5% - потратили средства на свои повседневные нужды, около 8% - вложили средства в недвижимость. Помимо этого, люди смогли приобрести необходимую им мебель (2,7%), электронику и бытовую технику (2,4%), оплачивали обучение (1,8%), отправлялись в путешествия (2,6%) и направляли средства на лечение (0,4%). Еще с помощью кредита наличными, оформленном в Почта Банке, россияне смогли реализовать свои кажущиеся "нестандартными" и невероятными планы, такие как приобретение собак редких пород, разведение свиней, проведение операции крысе, покупку семьи пчел, разведение страусов, оплату выступления звезды эстрады на собственной свадьбе, а также покупку шубы для тещи и организацию свадьбы… бывшей жене!

Еще раз отметим, что при разумном подходе к кредитованию, эта услуга может помочь сразу реализовать желания людей, при этом, рассчитываться с банком можно в течение комфортного времени для клиента, внося ежемесячные платежи в объеме, которые не станут угрозой для бюджета заемщика. Например, если путешествие на двоих, условно, в Мексику, стоит 400 000 рублей, то оформив кредит наличными в Почта Банке на эту сумму по ставке 14,9% сроком на 3 года, ежемесячный платеж составит 14 450 рублей. А если клиент воспользуется услугой "Гарантированная ставка", то, в случае добросовестного исполнения своих обязательств по кредитному договору, в конце срока кредита банк еще и вернет ему 36 462 рубля на сберегательный счет.

"По нашим данным, в 2018 году средняя сумма кредита составила 215 000 рублей при сроке погашения 42 месяца. При этом мы поощряем добросовестных клиентов, возвращая им часть суммы уплаченных процентов с помощью услуг "Гарантированная ставка", в этом случае уже 198 188 клиентов получили 3 923 712 500 рублей. Приятно, что все больше и больше людей смогли исполнить свои желания и мечты с нашей помощью, при этом, еще и сэкономив", - отметил директор макрорегиона "Поволжье Север" Почта Банка Алексей Абрамов.

Информация не является публичной офертой, а является примером, окончательные расчеты могут быть произведены в любой точке присутствия Почта Банка. Если у вас есть вопросы о кредите наличными или о других продуктах и услугах, на них с радостью ответят специалисты клиентской службы Почта Банка. Вы можете задать свой вопрос через форму обратной связи на сайте банка по ссылке или по телефону 8 (800) 550-07-70 (звонок по России бесплатный).

Услуга "Гарантированная ставка" подключается по желанию клиента, и в случае полного погашения кредита без просрочек не менее чем за 12 платежей, кредит будет пересчитан по "Гарантированной ставке" (10,9% для любой суммы кредита), разница возвращается на счет клиента. Комиссия за подключение услуги составляет 2,9%; 4,9%; 6,9% или 7,9% от суммы кредита в зависимости от процентной ставки по кредиту.

Кредит наличными предоставляется на любые цели от 12,9% до 23,9% (10,9% годовых ставка по услуге "Гарантированная ставка"), сумма кредита от 50 тысяч до 1 млн рублей, срок кредитования от одного до пяти лет, для оформления кредита необходим паспорт и СНИЛС, предварительное решение по кредиту принимается за 1 минуту. Кредитная ставка и другие условия определяются на основании правил принятия кредитных решений, установленных в банке.

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