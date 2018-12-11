Грузовик сбил семилетнего ребёнка в Починковском районе Нижегородской области 11 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Грузовик сбил семилетнего ребёнка в Починковском районе Нижегородской области 11 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.



ДТП произошло в 07:46 на ул. Пушкинская, 23 в селе Ужово. Согласно информации, 28-летний водитель грузовой "ГАЗели" (ГАЗ 3009) совершил наезд на первоклассника, переходившего дорогу в неустановленном месте.

В ДТП пострадал семилетний мальчик, после осмотра в больнице он был отпущен домой.