СУ СК проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи из трёх человек в Арзамасе Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи из трёх человек в Арзамасе. Об этом сообщается на сайте ведомства 12 декабря 2018 года.

По предварительным данным, 8 декабря в доме по ул. Красный путь в Арзамасе трёхлетнему ребенку неожиданно стало плохо, родители вызвали "скорую помощь". Прибывшие по вызову медики обнаружили в бессознательном состоянии уже и родителей ребёнка: 30-летнюю мать и 33-летнего отца. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу. Отмечается, что врачам, работавшим в квартире, также потребовалась помощь.

По данным следствия, двухкомнатная квартира пострадавших расположена на верхнем этаже пятиэтажного дома. Квартира оборудована газовой колонкой и газовой плитой. На момент осмотра на газовой колонке отсутствовал защитный короб. Кроме того, над газовыми приборами хозяева установили принудительную вентиляцию.

Совместно с представителями ресурсоснабжающей организации следователи СК обследовали вентиляционные коммуникации в данном доме. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что 16 ноября в Кстово из-за отравления газом пострадала семья с двумя малолетними детьми, 30-летний мужчина погиб.