ДТП на ж/д переезде в Нижегородской области привело к задержке поездов Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

На железнодорожном переезде на станции Каликино в Нижегородской области произошло ДТП с участием грузового поезда и грузового автомобиля. По информации пресс-службы ГЖД, в результате происшествия никто не получил травм.

Причиной аварии стал выезд грузовика на ж/д переезд перед приближавшимся грузовым составом.

Машинист попытался предотвратить столкновение и применил экстренное торможение, однако остановить поезд вовремя не удалось, поскольку расстояние до автомобиля оказалось недостаточным.

Из-за происшествия были нарушены графики движения нескольких поездов дальнего следования. Так, поезд №109, следующий по маршруту Новый Уренгой — Москва, задерживается на три часа.

Кроме того, поезд №31 Москва — Киров отстает от расписания на 1 час 16 минут, а поезд №32 Киров — Москва — на 30 минут.