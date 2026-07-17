Прокуратура начала проверку после ДТП с поездом под Нижним Новгородом Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения локомотива грузового поезда и автомобиля с прицепом на ж/д переезде. Авария произошла в ночь на 17 июля в районе станции Каликино, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили локомотив, а также трактор, который перевозился на прицепе. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Из-за столкновения были задержаны семь пассажирских поездов. В настоящее время движение на данном участке железной дороги восстановлено.

Прокуратура проверяет соблюдение требований законодательства о безопасности движения ж/д транспорта. В ведомстве сообщили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.