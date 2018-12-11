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Происшествия

Суд приговорил нижегородского психиатра к трём годам условно за взяточничество

12 декабря 2018 12:32  [86] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил врача-психиатра в Нижнем Новгороде к условному сроку за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области 12 декабря 2018 года.

По версии следствия, вечером 9 августа 2018 года 55-летний врач-психиатр в своем рабочем кабинете в стационарном отделении ГБУЗ НО «Наркологическая больница» на ул. Дьяконова получил от гражданина взятку в 15 тысяч рублей. За это врач должен был анонимно госпитализировать пациента, страдающего наркозависимостью, в стационарное отделение больницы на бюджетной основе, то есть без дальнейшей постановки на диспансерный учет.

Врач был задержан сотрудниками полиции, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия и бездействие).

Вину мужчина признал. От занимаемой должности он отстранен.

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы условно.

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