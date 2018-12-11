"Все мы хотим жить под надежной и неоспоримой защитой закона", - Сергей Зуденков Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Все мы хотим жить под надежной и неоспоримой защитой закона", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Сергей Зуденков, поздравляя нижегородцев с Днём Конституции 12 декабря 2018 года.

"25 лет назад по результатам всенародного референдума был принят основной закон, который установил высокую планку демократическим преобразованиям в государстве и обществе. Впервые в новой истории высшими ценностями были провозглашены права и свободы каждого гражданина, а обязанностью государства – признание, соблюдение и обеспечение этих прав и свобод", - подчеркнул депутат.

"Все мы хотим жить под надежной и неоспоримой защитой закона. За более чем два десятилетия работы депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли множество правовых актов, направленных на улучшение жизни в регионе, обеспечение социального, экономического и технического прогресса. Современное федеральное и региональное законотворчество позволяет нашей стране укреплять свои позиции в различных сферах деятельности", - сказал Сергей Зуденков.

"Вместе мы можем сделать все, чтобы Россия оставалась сильной и независимой, чтобы государство обеспечивало каждому гражданину достойную жизнь и свободное развитие", - обратился к нижегородцам депутат.