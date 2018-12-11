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Общество

Порядковые номера раздадут пассажирам нижегородского метро 13 декабря

12 декабря 2018 12:43  [61] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Изучение пассажиропотока проведут в нижегородском метрополитене, для этого посетителям метро раздадут порядковые номера 13 декабря. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Пассажиропоток изучается для совершенствования графика движения поездов, определения средней дальности поездки пассажиров, а также для интенсивности пассажиропотока на всех участках линий метро.

В управлении пояснили, что 13 декабря каждому пассажиру при входе на станцию метро выдадут специальный регистрационный талон с личным порядковым номером и названием станции. На самих станциях и в вагонах метрополитена разместят информационные листовки об этом событии, а по громкоговорителям - звучать соответствующие объявления.

"Руководство метрополитена просит нижегородцев с пониманием отнестись к временным неудобствам, сохранять талон до конца поездки и сдать его учетчику при выходе", - говорится в сообщении.

Напомним, что за июль текущего года нижегородской подземкой воспользовались чуть более 3 млн 12 тысяч человек, что на 6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

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