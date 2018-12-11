"Ростелеком" запустил онлайн-игру "Новогодний шар удачи" для участников программы "Бонус" Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Ростелеком" запустил онлайн-игру "Новогодний шар удачи" для абонентов-участников программы "Бонус". Об этом сообщает пресс-служба компании 12 декабря 2018 года.

Как сообщается в пресс-релиз, всем желающим принять участие в игре необходимо до 13 января 2019 года пройти регистрацию на сайте. На старте игроки получат виртуальный стеклянный шар. Далее участники могут покупать за бонусы подарочные коробочки и складывать их "под елку", пока таймер отсчитывает время до проведения розыгрыша. В призовом фонде - более 300 тысяч подарков, они будут разыгрываться еженедельно вплоть до Старого Нового года. "В день проведения розыгрыша "стекло" шара исчезнет, участники смогут открыть коробочки и найти в них ценные подарки от "Ростелекома" и партнеров программы "Бонус", - говорится в сообщении.

Главные призы розыгрыша: электронные подарочные сертификаты номиналом 50 тысяч рублей на покупки в онлайн-мегамаркете OZON.ru. Победители будут определены до 21 января 2019 года.