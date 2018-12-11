Экс-чиновник нижегородского КУГИ получил восемь лет колонии за взятку в 355 тысяч рублей Происшествия

Зал судебных заседаний Фото: НИА "Нижний Новгород"

Бывшего начальника одного из управлений комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами (ГУГИ и ЗР) администрации Нижнего Новгорода приговорили к восьми годам колонии за взятку в размере 355 тысяч рублей. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В СК уточнили, что эти средства являлись частью взятки. В целом мужчина рассчитывал получить 1,2 млн рублей.

Суд установил, что 36-летний осужденный, являясь одним из начальников в комитете по управлению городским имуществом, получил от риелтора предложение передавать сведения, в которых содержится информация об объектах недвижимого имущества и о земельных участках.

При встрече осужденный передал мужчине электронный носитель с частью запрошенных данных, а риэлтор, в свою очередь, отдал чиновнику часть взятки.

Действия чиновника пресекли нижегородские следователи во взаимодействии с сотрудниками МВД.

В ходе предварительного расследования чиновник свою вину не признал. С занимаемой должности он уволен.

Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы колонии строгого режима и штрафу в 3,6 млн рублей.