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Общество

Члены Общественной палаты Дзержинска намерены участвовать в мониторинге работы МУП и общественного транспорта

12 декабря 2018 15:43  [74] Общество

Члены Общественной палаты Дзержинска Нижегородской области намерены участвовать в мониторинге работы муниципальных предприятий города и общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации 12 декабря 2018 года.

11 декабря глава Дзержинска Иван Носков принял участие в заседании Общественной палаты города. В рамках заседания участники обсудили возможности реализации членами палаты функции общественного контроля. Так, начальник ревизионного отдела администрации Андрей Лосев предложил им принять участие в проверках эффективности организации работы муниципальных предприятий (МУП). По его словам, все планы и результаты проверок МУПов находятся на сайте администрации.

Также участники заседания обсудили городской транспорт и сферу торговли.

В том числе, Иван Носков обратил внимание собравшихся на внешний вид нестационарных торговых объектов, которые размещаются не на муниципальной земле, а на частных территориях. В качестве примера были приведены ларьки около торговых центров "Эдем" и "Союз". "Эти объекты разнокалиберные, устаревшие, завешенные пестрой рекламой. Они даже стоят не по одной линии, а кое-как. Около "Эдема" эти ларьки занимают место, на котором собственник торгового центра мог сделать парковку для посетителей, которая у него просто обязана быть. А около "Союза" эти "точки" перекрывают центральную входную группу, что, в первую очередь, не отвечает нормам безопасности для мест с массовым пребыванием людей", - пояснил Анатолий Слизов.

Иван Носков предложил членам Общественной палаты принимать участие не только в проверках деятельности МУПов, но и в мониторинге работы общественного транспорта или оценке соблюдения предпринимателями города правил установки нестационарных торговых объектов. "Для нашей работы необходима обратная связь от жителей. И в этом вы могли бы оказать нам помощь", - сказал он.

Председатель Общественной палаты Виктор Сопин поддержал предложения главы города и выразил готовность направить членов палаты для участия в различных контрольных мероприятиях.

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