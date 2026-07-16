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Общество

Нижегородцам напомнили, как вернуть часть денег за детский лагерь

16 июля 2026 08:00 Общество
Нижегородцам напомнили, как вернуть часть денег за детский лагерь

Фото: Александр Воложанин

Жителям Нижегородской области напомнили о возможности компенсировать часть расходов на детский отдых. Об этом в своем Max-канале сообщил спикер регионального Заксобрания Евгений Люлин.

По его словам, не все родители знают, что при отправке ребенка в летний лагерь можно вернуть часть потраченных средств. Законодательство позволяет оформить налоговый вычет, если у лагеря есть лицензия на образовательную деятельность.

Компенсация возможна и в других случаях. Если ребенок участвовал в спортивных сборах, вернуть деньги получится при условии, что организатор включен в реестр Минспорта.

«А если была путевка в санаторий с медицинскими услугами, часть расходов можно включить в налоговый вычет на лечение», — сообщил Евгений Люлин.

По его словам, оформить вычет можно через работодателя, через налоговую инспекцию или в упрощенном порядке — в личном кабинете на сайте ФНС.

Ранее сообщалось, что получить возмещение части расходов можно только за путевку в лагерь из официального реестра на сайте регионального минобра. На какие моменты еще стоит уделить внимание при выборе лагеря и как подготовить ребенка к поездке, можно прочитать по ссылке.

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Теги:
Дети Детские лагеря Евгений Люлин
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