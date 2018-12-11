Планы на 2019 год по ремонту дорог у школ в Нижегородской области скорректировали в рамках партпроекта ЕР "Безопасные дороги" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Планы на 2019 год по приведению небезопасных участков дорог вблизи школ в нормативное состояние в соответствии с результатами акции "Дорога к школе" партийного проекта "Единой России" "Безопасные дороги" скорректирован в шести субъектах РФ. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального отделения партии 12 декабря 2018 года.

Отмечается, что партпроект добился главной цели проведения акции "Дорога к школе" – проблемные участки взяты на контроль местными властями и региональные планы на 2019 год по приведению участков в нормативное состояние скорректированы в соответствии с замечаниями проекта.

Координатор партпроекта "Безопасные дороги", заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько рассказал, что в ходе акции было выявлено порядка тысячи нарушений в 35 регионах страны. "Из наиболее частых нарушений было отмечено отсутствие необходимого освещения, несоответствие обустройства пешеходных переходов требованиям ГОСТ, а также некачественное асфальтовое покрытие. Больше всего нарушений нами было выявлено в семи регионах: Калужской области, Камчатском крае, Нижегородской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан и Чеченской Республике", – сказал Бидонько.

"По итогам проведенной акции главам субъектов были направлены запросы о необходимости устранить все недостатки улично-дорожной сети в районе образовательных учреждений и предусмотреть при формировании бюджета на 2019 год выделение средств на эти работы. Во всех ответах, направленных в адрес партпроекта, нам было гарантировано, что нарушения в обеспечении безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений, выявленные в ходе акции "Дорога к школе", будут устранены в течение следующего года", – рассказал координатор партпроекта.

По словам Бидонько, в настоящий момент уже в шести регионах скорректированы планы на 2019 год по приведению участков в нормативное состояние в соответствии с замечаниями партийного проекта "Безопасные дороги". Это Калужская область, Нижегородская область, Камчатский и Краснодарский край, Чеченская Республика и Республика Татарстан.

Как рассказал региональный координатор проекта "Безопасные дороги", заместитель секретаря НРО партии "Единая Россия" Станислав Прокопович, в августе-сентябре этого года на всей территории Нижегородской области активистами партпроекта был проведен мониторинг, направленный на выявление опасных для детей участков дорог по пути в образовательные учреждения. "Где-то было отмечено отсутствие пешеходных ограждений, в некоторых случаях зафиксировано отсутствие необходимых дорожных знаков и разметки, на нескольких участках необходимо установить искусственные неровности. После обращения в соответствующие инстанции большинство нарушений были устранены в течение месяца", - сказал он.

Прокопович также отметил, что, по его мнению, то, что Нижегородская область вошла в число шести регионов с наибольшим количеством нарушений, стало следствием "пунктуальной, скрупулёзной и честной работы партийцев по выявлению небезопасных участков". "В 2019 году будет проведена корректировка. В эту работу вовлечены многие ведомства: минтранс, Управление ГИБДД и общественные организации. Уверен, что совместными усилиями нам удастся привести выявленные участки в нормативное состояние в кратчайшие сроки", - отметил координатор проекта.

Напомним, ранее партийный проект "Безопасные дороги" провел приуроченную к началу учебного года акцию "Дорога к школе", в ходе которой проверялась безопасность дорожного движения вблизи образовательных учреждений.