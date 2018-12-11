Последние новости рубрики Происшествия
12 декабря 2018 16:02  [42] Дело возбудили в отношении нижегородской УК, присвоившей себе деньги за теплоснабжение дома
12 декабря 2018 14:11  [255] Экс-чиновник нижегородского КУГИ получил восемь лет колонии за взятку в 355 тысяч рублей
12 декабря 2018 12:32  [242] Суд приговорил нижегородского психиатра к трём годам условно за взяточничество
12 декабря 2018 12:19  [303] СУ СК проводит проверку по факту отравления угарным газом семьи из трёх человек в Арзамасе Нижегородской области
12 декабря 2018 11:45  [462] Грузовик сбил семилетнего ребёнка в Починковском районе Нижегородской области 11 декабря
12 декабря 2018 09:26  [387] Крыша многоквартирного дома сгорела на площади 500 кв. метров в г.о. Шахунья Нижегородской области 11 декабря
11 декабря 2018 15:58  [391] Суд в Нижегородской области приговорил жителя Чувашии к девяти годам колонии за транспортировку более 4 кг наркотиков
11 декабря 2018 15:35  [848] Гражданин Камеруна осуждён на 6,5 лет колонии за нападение с ножом на девушку в Нижнем Новгороде
11 декабря 2018 12:14  [580] Три человека пострадали в ДТП с фурой на трассе М-7 в Нижегородской области 10 декабря
11 декабря 2018 11:21  [463] Пожилой водитель "Москвича" погиб при столкновении с грузовиком в г.о. Дзержинск Нижегородской области 10 декабря
Происшествия

Дело возбудили в отношении нижегородской УК, присвоившей себе деньги за теплоснабжение дома

12 декабря 2018 16:02  [42] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении управляющей компании, которая, по версии следствия, присваивала себе средства, перечисленные жильцами дома за теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 12 декабря 2018 года.

После присвоения денег, у управляющей компании образовался долг перед ООО "Нижновтеплоэнерго", сумма которого превысила 550 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, дом, где проживают граждане, чьи средства присвоила управляющая компания, расположен на ул.Родионова.

По факту неперечисления управляющей организацией денежных средств населения за тепло и горячую воду и возбуждено уголовное дело "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере" (ч. 1 ст. 165 УК РФ).

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph