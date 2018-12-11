Дело возбудили в отношении нижегородской УК, присвоившей себе деньги за теплоснабжение дома Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено в отношении управляющей компании, которая, по версии следствия, присваивала себе средства, перечисленные жильцами дома за теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры 12 декабря 2018 года.

После присвоения денег, у управляющей компании образовался долг перед ООО "Нижновтеплоэнерго", сумма которого превысила 550 тысяч рублей. Как отметили в прокуратуре, дом, где проживают граждане, чьи средства присвоила управляющая компания, расположен на ул.Родионова.

По факту неперечисления управляющей организацией денежных средств населения за тепло и горячую воду и возбуждено уголовное дело "Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере" (ч. 1 ст. 165 УК РФ).