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Общество

Степного сурка оставили в Красной книге Нижегородской области

12 декабря 2018 16:09  [26] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Степного сурка оставили в Красной книге Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 12 декабря 2018 года.

Комиссия по Красной книге Нижегородской области обсудила предложение регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира об исключении степного сурка, также известного как байбак (Marmota bobac) из областной Красной книги.

По результатам обсуждения и голосования члены комиссии приняли решение оставить степного сурка в Красной книге региона, так как его численность остается низкой – по данным учета, проведенного в 2017 году, всего 943 особи.

Отмечается, что основными факторами, сдерживающими рост популяции степного сурка, по-прежнему остаются разрушение мест обитания животных при выпасе домашнего скота и распашке участков целинной степи, безнадзорные собаки и браконьерство.

СПРАВКА:
Степной сурок - самый крупный представитель семейства беличьих. Это редкий вид, находящийся в Нижегородской области на северной границе ареала – в Краснооктябрьском, Сергачском, Гагинском и Большеболдинском районах.

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