Фото:
Степного сурка оставили в Красной книге Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 12 декабря 2018 года.
Комиссия по Красной книге Нижегородской области обсудила предложение регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира об исключении степного сурка, также известного как байбак (Marmota bobac) из областной Красной книги.
По результатам обсуждения и голосования члены комиссии приняли решение оставить степного сурка в Красной книге региона, так как его численность остается низкой – по данным учета, проведенного в 2017 году, всего 943 особи.
Отмечается, что основными факторами, сдерживающими рост популяции степного сурка, по-прежнему остаются разрушение мест обитания животных при выпасе домашнего скота и распашке участков целинной степи, безнадзорные собаки и браконьерство.
СПРАВКА:
Степной сурок - самый крупный представитель семейства беличьих. Это редкий вид, находящийся в Нижегородской области на северной границе ареала – в Краснооктябрьском, Сергачском, Гагинском и Большеболдинском районах.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+