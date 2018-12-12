Более 30 млн рублей направила "Транснефть-Верхняя Волга" на экологические мероприятия в 2018 году Общество

Бородатая неясыть в восстановленном месте гнездования Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

Более 30 млн рублей направило АО "Транснефть-Верхняя Волга" на экологические мероприятия в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что в перечень основных экологических направлений работы входит приобретение оборудования для нештатных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, а также проведение экологических акций.

В частности, в текущем году "Транснефть-Верхняя Волга" осуществляла искусственное зарыбление Горьковского и Чебоксарского водохранилища в Ивановской и Нижегородской областях, а также реки Ока и Вятка во Владимирской и Кировской областях. В водоемы выпущено более 1,32 млн мальков стерляди, толстолобика и сазана.

Кроме того, для улучшения гнездовых условий и восстановления утраченных мест гнездования, а также увеличения численности редких видов птиц специалисты-орнитологи при содействии компании установили 87 искусственных гнездовий.

Гнездования размещены на подходящих по размеру и расположению деревьях для таких видов хищных птиц как скопа, а также для редких видов сов: бородатой неясыти, мохноногого сыча, длиннохвостой и серой неясытей. Данные птицы ежегодно возвращаются на гнездовой участок, используя одно и то же гнездо в течение многих лет.

В 2019 году платформы, где расположены гнезда птиц, "Транснефть-Верхняя Волга" планирует оборудовать веб-камерами для того, что бы организовать долгосрочный мониторинг.

В пресс-службе сообщили также, что во Владимирской области в течение нескольких лет предприятие оказывает финансовую поддержку программе восстановления европейского зубра на территории федерального заказника "Муромский".

С 2012 года численность зубра на территории заповедника выросла с 36 особей до 87 особей в 2018 году. Также сформировалась возможность расселения молодняка на новые территории.

"АО "Транснефть - Верхняя Волга" уделяет большое значение безопасности окружающей среды, соблюдению требований природоохранного законодательства и формированию ответственного отношения к природе. Высокие стандарты экологической безопасности - непременное условие реализации и функционирования всех инфраструктурных проектов компании", - говорится в сообщении.