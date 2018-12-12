Программа развития транспортной инфраструктуры Дзержинска отправлена на доработку Общество

Депутаты профильного комитета Думы Дзержинска отправили на доработку программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Программу на заседании комитета представил директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Вадим Нанаев. Он сообщил, что ее реализация рассчитана на 2021-2027 годы, а общая сумма финансирования из бюджетов всех уровней составит 3 млрд рублей.

Члены комитета обратили внимание на то, что документ не в полной мере учитывает перспективное развитие транспортной инфраструктуры, требующееся городу.

"Программа лишь на 40% содержит те планы, которые уже оформлены дорожными картами", - сказал депутат Евгений Минервин.

Среди проектов, которые члены комитета посчитали нужным отметить для включения в программу - капитальный ремонт и расширение дороги от улицы Речной до Портового шоссе.

"В такой длинный период обязательно должны войти поселковые дороги. Дорогу от Речной сейчас латают струйным способом, на мосту через Синючку не могут разъехаться две маршрутки, она уже давно не соответствует трафику. Требуется расширение и капитальный ремонт", - уточнил Евгений Минервин.

Депутат Юрий Шахунц считает, что в программу необходимо добавить строительство дополнительного съезда с Московской трассы в районе поселка Пыра или чуть далее.

"Поскольку большинство автомобилей въезжает в город в районе Северных ворот, идет перегрузка магистралей старой части города и существенная часть из них едет транзитом - в новую часть. Съезд в районе Пыры серьезно сократил бы путь", - отметил он.

Сергей Смирнов выразил недоумение по поводу того, что в программе этап строительства дороги в районе поселка Дачный заложен на 2025 год, тогда как по дорожной карте строительства эта дата назначена на 2020 год.



В итоге обсуждения депутаты направили документ на доработку.