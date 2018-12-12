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12 декабря 2018 15:38  [56] Тариф на вывоз мусора в Дзержинске установят до 20 декабря
Общество

Тариф на вывоз мусора в Дзержинске установят до 20 декабря

12 декабря 2018 15:38  [56] Общество
Заседание комиссии по транспорту

Заседание комиссии по транспорту

Тариф на вывоз мусора в Дзержинске установят до 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

По данным пресс-службы, данный вопрос рассмотрели депутаты комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Гордумы на заседании, где также присутствовали представители организаций, которые станут с 1 января 2019 года осуществлять деятельность по сбору и вывозу мусора с территории города.

В чстности, на заседании присутствовали представитель регионального оператора ООО "Нижэкология–НН" Евгений Глынин и представитель подрядчика по вывозу мусора в Дзержинске - коммерческий директор ООО "Ремондис" Андрей Шитов.

В первую очередь депутатов волновало то обстоятельство, что до начала работы по новому порядку осталось совсем немного времени, однако до сих пор нет информации о том, какой будет тариф и норматив на эту услугу.

Депутатам пояснили, что сейчас тариф составляет 2,94 рубля за квадратный метр площади жилого помещения, предполагаемые цифры будущей цены – от 5 до 7 рублей.

Евгений Глынин уточнил, что тариф на вывоз мусора будет установлен до 20 декабря, а норматив должен быть определен в ближайшее время.

Евгений Минервин, кроме того, обратил внимание, что необходимо провести дополнительно работу с организациями и предпринимателями, которые содержат продуктовые магазины на первых этажах жилых зданий. Он отметил, что мусор оттуда выносится на контейнерные площадки жилых домов. "Жители не должны платить за магазины", - сказал депутат.

Также депутаты задали вопросы о том, как будет складироваться мусор, как будет организован вывоз отходов с несанкционированных свалок. Председатель комитета Олег Богданов высказал мнение, что Дзержинск должен иметь пониженный тариф, поскольку складирование мусора региональный оператор будет производить на территории, принадлежащей городу, и уже есть информация о том, что для этих целей запрошен дополнительный земельный участок.

Затем члены комитета поинтересовались у Андрея Шитова, достаточно ли у "Ремондиса" техники для качественного выполнения услуги. Тот сообщил, что организация располагает мусоровозами вместимостью от 11 до 24 кубов, в том числе у компании есть шесть единиц для забора крупногабаритного мусора.

Депутаты приняли решение в ближайшее время побывать на предприятии, чтобы оценить имеющуюся технику.

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