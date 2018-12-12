Морозы до -17° ожидаются в Нижнем Новгороде 15 декабря Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде 15 декабря резкое похолодание и морозы до -17°. Об этом сообщает ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В целом понижение температуры ожидается с 14 на 15 декабря. В это время воздух охладится примерно на 5 градусов и более.

По данным синоптиков, днем 14 декабря температура воздуха прогнозируется от -3° до -8°, а в ночь на 15 декабря уже ожидается понижение до -9°...-17°. Днем 15 декабря синоптики прогнозируют от -7° до -12°.

В УГМС добавили, что в связи с похолоданием, ожидается увеличение количества техногенных пожаров, которые могут вызвать различные системы обогрева. Также прогнозируется рост аварий на объектах и линиях энергосистем в связи с их перегрузкой.