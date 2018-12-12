Круглый стол "Конституция РФ: взгляд молодежи" состоялся в ЗС НО Политика

Круглый стол Конституция РФ: взгляд молодежи Фото: НРО "Единая Россия"

Круглый стол "Конституция Российской Федерации: взгляд молодежи" состоялся в Законодательном собрании Нижегородской области. Об этом сообщает НРО "Единой России", при поддержке которого прошло мероприятие.

Организатором круглого стола выступил Молодежный парламент совместно с Советом молодых юристов.

Мероприятие было посвящено 25-летию основного закона страны. В заседании приняли участие воспитанники проекта "Школа права", обучающиеся Правовой школы юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", в течение нескольких месяцев участники круглого стола работали над своими научными проектами, отражающими наиболее важные аспекты Конституции РФ и ее применение. Проектные группы состояли из двух-пяти старшеклассников, представителей 18 общеобразовательных школ. Всего в октябре на первоначальном этапе было сформировано более 40 рабочих групп и только пять лучших, пройдя экспертную оценку, получили право презентации их сегодня - всего около 20 участников.

"Основной закон содержит в себе максимальную возможность участия граждан в управлении государством, и наша задача не оставаться в стороне, а сотрудничать. Сегодня мы все ощущаем рост патриотизма внутри каждого из нас, который проявляется в любви к Родине, уважении прав и свобод человека и гражданина, а также взаимной социальной ответственности за другого человека", - сказала председатель Молодежного парламента Татьяна Скоробогатова.

В ходе круглого стола прошли экспресс-дебаты по темам подготовленных проектов, а также развернулась интересная дискуссия на тему правового статуса президента, детских и молодёжных движений, вспомнили факты толкования Конституции РФ. Ребята также познакомились с деятельностью Молодежного парламента при Законодательном собрании, узнали о деятельности молодежного крыла Ассоциации юристов России.

"Соблюдение конституционных норм является важным фактором стабильности нашего государства. Мы с вами как представители молодежи должны стараться показывать пример следующим поколениям, не стесняться проявлять свою активную гражданскую позицию, участвовать в обсуждениях законов Российской Федерации, ходить на выборы, становится авторами молодежных инициатив", - отметила заместитель председателя Молодежного парламента Наталья Зиновьева.

По итогам мероприятия состоялось награждение участников за авторский вклад в раскрытие избранной темы, оригинальность темы исследования, активное участие в конференции и самый оригинальный вопрос.