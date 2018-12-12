Собственник закрыл три канализационных люка у поликлиники №37 в Нижнем Новгороде после обращения прокуратуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Собственник закрыл три канализационных люка у поликлиники №37 в Нижнем Новгороде после обращения прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 13 декабря 2018 года.

Согласно информации, рядом с поликлиникой №37 в Автозаводском районе на протяжении длительного периода времени находились четыре открытых канализационных люка, что создавало угрозу жизни и здоровью граждан.

По обращению прокуратуры, в отношении юридического лица, являющегося собственником земельного участка, на котором находились эти коммуникационные колодцы, было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.3.1 КоАП НО.

По информации прокуратуры, 12 декабря юридическим лицом были приняты меры по закрытию трех канализационных люков, также ведутся работы по закрытию последнего.