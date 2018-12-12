Прокуратура потребовала от администраций трёх районов Нижнего Новгорода ликвидировать свалки в частном секторе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура потребовала от администраций Канавинского, Ленинского и Приокского районов Нижнего Новгорода ликвидировать свалки в зоне частной жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 13 декабря 2018 года.

Согласно информации, на территории частного сектора на протяжении длительного периода времени располагаются навалы бытового мусора. По результатам проверок управление АТиМК горадминистрации возбудило в отношении должностных лиц администраций районов административные дела за нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации свалок мусора.