Последние новости рубрики Общество
13 декабря 2018 09:36  [208] Прокуратура потребовала от администраций трёх районов Нижнего Новгорода ликвидировать свалки в частном секторе
13 декабря 2018 09:18  [121] Собственник закрыл три канализационных люка у поликлиники №37 в Нижнем Новгороде после обращения прокуратуры
12 декабря 2018 20:35  [464] Нижний сегодня: главные события дня
12 декабря 2018 20:13  [364] Морозы до -17° ожидаются в Нижнем Новгороде 15 декабря
12 декабря 2018 19:12  [422] Программа развития транспортной инфраструктуры Дзержинска отправлена на доработку
12 декабря 2018 18:30  [6602] Фальсифицированный творог выявлен в магазинах Нижнего Новгорода
12 декабря 2018 18:04  [167] Более 30 млн рублей направила "Транснефть-Верхняя Волга" на экологические мероприятия в 2018 году
12 декабря 2018 17:58  [279] Три АНО будут созданы в Нижнем Новгороде по поддержке ТОС, соцпроектов, развитию исторических территорий и набережных
12 декабря 2018 17:14  [248] Мемориальную доску в память об основателе телекомпании "Волга" Светлане Колчинской установят в Нижнем Новгороде
12 декабря 2018 16:09  [222] Степного сурка оставили в Красной книге Нижегородской области
Общество

Прокуратура потребовала от администраций трёх районов Нижнего Новгорода ликвидировать свалки в частном секторе

13 декабря 2018 09:36  [208] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура потребовала от администраций Канавинского, Ленинского и Приокского районов Нижнего Новгорода ликвидировать свалки в зоне частной жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 13 декабря 2018 года.

Согласно информации, на территории частного сектора на протяжении длительного периода времени располагаются навалы бытового мусора. По результатам проверок управление АТиМК горадминистрации возбудило в отношении должностных лиц администраций районов административные дела за нарушение требований к надлежащему состоянию и содержанию объектов.

В настоящее время принимаются меры по ликвидации свалок мусора.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph