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Неизвестный мужчина погиб при пожаре на пилораме в г.о. Бор Нижегородской области 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Сообщение о пожаре в бытовом помещении на территории пилорамы в посёлке Сормовский Пролетарий поступило в МЧС в 07:30. После разбора конструкций на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, его личность устанавливается. Площадь пожара составила 18 кв.метров.
Предположительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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