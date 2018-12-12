Более 60 человек было эвакуировано из-за пожара в девятиэтажке в Канавинском районе Нижнего Новгорода 12 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 60 человек было эвакуировано из-за пожара в девятиэтажном доме в Канавинском районе Нижнего Новгорода 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже жилого дома на улице Подворная поступило в ведомство в 23:12. Спасатели по лестничным маршам эвакуировали 62 жителей дома, в том числе 17 детей. Из них один человек был спасен с помощью масок для спасаемых. Никто не пострадал.

В результате пожара обгорела внутренняя отделка и имущество в квартире на площади 5 кв.метров. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 51 человек личного состава и 13 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В этот же день в Нижнем Новгороде произошёл ещё один пожар, на первом этаже двухэтажного дома на ул. Энтузиастов в Ленинском районе. Сообщение о возгорании поступило в 09:52. Из дома были эвакуированы трое взрослых и двое детей, никто из них не пострадал. Площадь пожара составила 3 кв.метра. Предположительно, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования.