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Общество

СУ СК проводит проверку по информации в соцсетях о возможном расходовании средств сотрудницей администрации Дзержинска

13 декабря 2018 11:12  [82] Общество
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку по информации, размещенной в одной из соцсетей, о действиях сотрудницы администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 13 декабря 2018 года.

Из информации следует, что сотрудница администрации якобы участвовала в расходовании денежных средств, выделенных на проведение конкурса социальных проектов, а также выдаче премий и грантов, которые были распределены между заинтересованными лицами. Сумма, выделенная городской администрацией на проведение указанного конкурса, согласно информации, превышала 460 тысяч рублей.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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