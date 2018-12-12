СУ СК проводит проверку по информации в соцсетях о возможном расходовании средств сотрудницей администрации Дзержинска

Следственный комитет РФ
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Следственное управление СК РФ по Нижегородской области проводит доследственную проверку по информации, размещенной в одной из соцсетей, о действиях сотрудницы администрации Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 13 декабря 2018 года.
Из информации следует, что сотрудница администрации якобы участвовала в расходовании денежных средств, выделенных на проведение конкурса социальных проектов, а также выдаче премий и грантов, которые были распределены между заинтересованными лицами. Сумма, выделенная городской администрацией на проведение указанного конкурса, согласно информации, превышала 460 тысяч рублей.
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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