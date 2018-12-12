Молодая девушка погибла при столкновении трёх автомобилей в Шатковском районе Нижегородской области 12 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Молодая девушка погибла и ещё двое мужчин пострадали при столкновении трёх автомобилей в Шатковском районе Нижегородской области 12 декабря 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

ДТП произошло в 13:50 на 128 км трассы Нижний Новгород – Саранск. Согласно информации, 29-летний водитель грузовой "ГАЗели" не выбрал безопасную дистанцию, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2113, после чего "Лада" выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Volvo FH12.

В результате ДТП 24-летний водитель отечественного автомобиля и его 23-летний пассажир были госпитализированы с тяжёлыми травмами позвоночника и головы. Ещё один пассажир "Лады", 18-летняя девушка, скончалась на месте ДТП.