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Общество

Таможенники задержали в нижегородском аэропорту туриста из Вьетнама с заспиртованной коброй

13 декабря 2018 12:22  [285] Общество

Фото: пресс-служба ПТУ

Нижегородские таможенники задержали в аэропорту "Стригино" туриста из Вьетнама с заспиртованной коброй. Об этом сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления 13 декабря 2018 года.

Согласно информации, при проведении таможенного контроля в аэропорту Нижнего Новгорода в чемодане у пассажира, прибывшего из Нячанга (Вьетнам), была обнаружена стеклянная бутылка с жидкостью желтого цвета, в которой находились, предположительно, индийская очковая кобра и корни растения. Гражданин РФ следовал "зеленым" коридором без предъявления пассажирской таможенной декларации.

При этом отмечается, что бутылка с рептилией может относиться к товарам, подлежащим контролю в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В настоящее время экзотический сувенир изъят и направлен на экспертизу. В случае отнесения содержащихся в бутылке змеи или растения к охраняемым объектам, туристу может грозить административный штраф и конфискация предмета правонарушения.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в нижегородском аэропорту в марте 2018 года.

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