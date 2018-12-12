Ледовое шоу Ильи Авербуха стоимостью почти 1 млн рублей откроет каток у стадиона "Нижний Новгород" Культура и отдых

Российский фигурист Илья Авербух вместе с другими участниками ледового шоу выступит за 997 тысяч рублей на открытии катка "Зимняя сказка" около стадиона в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте госзакупок, оплачиваемые работы представляют собой услуги по организации выступления участников ледового шоу.

Заказчик: ГАУК НО "Центр культуры "Рекорд". Способ закупки - у единственного поставщика. Организатором мероприятия выступает ООО "Ледаро-Арт".

В ледовом шоу примут участие Авербух Илья (ведущий), Роман Костомаров, Оксана Домнина, Максим Ставиский, Албена Денкова, Максим Шабалин, Евгений Кузнецов, Алексей Тихонов и Мария Петрова.

Напомним, каток между стадионом и гейтами откроется 15 декабря. Будет организовано две площадки для массовых катаний с натуральным и искусственным льдом общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, а также резиденция Деда Мороза и рождественская ярмарка "Зимняя сказка".

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Каток "Зимняя сказка" будет открыт для всех желающих ежедневно с 15:00 до 22:00 в будние дни и с 11:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.