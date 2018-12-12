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Бизнес

Число точек доступа в сети Wi-Fi "Ростелекома" для бизнеса достигло 26 тысяч за два года

13 декабря 2018 13:46  [72] Бизнес

Число точек доступа в сети Wi-Fi "Ростелекома" для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей достигло 26 тысяч за два года. Об этом сообщает пресс-служба компании 13 декабря 2018 года.

"Ростелеком", ведущий провайдер цифровых услуг для населения, бизнеса и государства, сообщает о том, что менее чем за два года число точек доступа в сети Wi-Fi достигло 26 тысяч.

Как сообщается в пресс-релизе, сеть позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставлять беспроводной доступ в интернет внутренним пользователям по технологии Wi-Fi с соблюдением всех требований российского законодательства. Услуга предоставляется под ключ: вместе с оборудованием и системой идентификации. Она доступна на всей территории страны.

"Ростелеком" имеет богатый опыт развертывания больших распределенных сетей Wi-Fi. Масштабная проверка технических возможностей компании состоялась во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, который проходил в России этим летом. Во время чемпионата услугами бесплатного доступа в интернет по сети Wi-Fi "Ростелекома" воспользовалось более 144 тысяч человек на стадионах и более 43 тысяч человек в фан-зонах разных городов России. Пользователи из 137 стран мира успешно прошли авторизацию, за время чемпионата не было зарегистрировано ни одного сбоя. Суммарное потребление трафика составило 65 Тбайт", - говорится в сообщении.

"Сеть "Ростелекома" для предпринимателей стала одной из крупнейших на российском рынке. Мы предлагаем клиентам лучшее обслуживание по оптимальным ценам и выстраиваем с ними максимально доверительные отношения. Услуга предоставления доступа может быть дополнена целым комплексом интегрированных решений по сервисной модели, включая проводной доступ в интернет, цифровое телевидение, услуги мобильной связи и виртуальных частных сетей", - сказал директор офиса перспективных продуктов для корпоративного и государственного сегментов "Ростелекома" Александр Обухов.

Отмечается, что "Ростелеком" планирует в дальнейшем развивать направление по предоставлению услуг Wi-Fi также и как публичный сервис.

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