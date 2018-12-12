Нижегородская администрация расселит девять аварийных домов в 2019 году Общество

Нижегородская администрация расселит девять аварийных домов в 2019 году. Об этом на заседании Гордумы 12 декабря 2018 года сообщил директор департамента строительства и капитального ремонта Павел Саватеев.

Он заметил, что с 2019 года министерством строительства области совместно с администрацией начинается реализация новой государственной региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда", которая будет действовать до 2025 года.

Всего планируется расселить 142 дома в Нижнем Новгороде.

"В рамках этой программы будут расселяться дома, которые были признаны аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, начиная с января 2012 года и заканчивая январем 2017 года", - сказал Саватеев.

Программа будет состоять из нескольких этапов, срок реализации каждого из них составит два года. Очередность расселения будет определяться датой признания домов аварийными и подлежащими сносу или решениями суда.

Отметим, что собственникам квартир в 9 расселенных домах заплатят денежную компенсацию, а начиная с 2020 года вместо денег жителям будут предлагать новое жилье взамен расселенного.

Программа будет финансироваться за счет федерального (96%), регионального (3,2%) и городского (0,8%) бюджетов.

Напомним, нижегородская администрация планировала представить новую программу расселения жителей из аварийного фонда до конца мая 2018 года.



Напомним также, что Гордума Нижнего Новгорода в 2011 году одобрила принцип "волнового переселения" при расселении жителей ветхого и аварийного фонда. Он предполагает, что за счет бюджетных и инвестиционных средств строятся дома для жителей ветхого фонда, а на освободившихся территориях, в свою очередь, будет осуществляться комплексная застройка. Как отмечал глава администрации города Олег Кондрашов, способ "волнового переселения" стал принципиально новым для решения проблем жителей ветхого фонда.



Тогда планировалось, что программа будет завершена к концу 2015 года, но ее продлили до 2020 года. Активное строительство домов по этой программе велось в 2013-2014 годах, к концу 2014 года были построены четыре дома.



Летом 2017 года уже новая администрация по главе с Сергеем Беловым планировала начать строительство двух домов по этой программе, однако затем оно было перенесено.