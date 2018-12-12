Три новогодние ярмарки начали свою работу в Дзержинске Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Три новогодние ярмарки начали свою работу в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На ярмарках можно приобрести елочные игрушки, гирлянды, сувениры, новогоднюю атрибутику.

Одна из ярмарок, включающая шесть торговых палаток (владельцы - три предпринимателя), расположена на муниципальной земле (в районе универмага) и организована управлением развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Дзержинска. Она будет работать с 10 по 31 декабря.

На этой же территории, начиная с 20 декабря, можно будет приобрести живые ели.



Еще две ярмарки расположены на частных территориях: одна рядом с ТЦ «Росси» (4 палатки), еще одна - около универмага (четыре мини-павильона по продаже пиротехники, одна палатка по реализации печатной продукции). Работа этих двух ярмарок продлится с 10 декабря по 10 января.

Время работы всех новогодних ярмарок - с 9:00 до 20:00.