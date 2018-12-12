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Бизнес

Нижегородская администрация разработает документ о финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства

13 декабря 2018 17:11  [74] Бизнес

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Нижегородская администрация разработает документ о финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства. Об этом стало известно на встрече главы города Владимира Панова с бизнесом.

Как сообщила и.о. директора департамента предпринимательства Марина Антипова, разрабатывается постановление мэрии, которым будет утвержден порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Предполагается, что выдача субсидий будет производиться на конкурсной основе.

В 2015 году затраты на программу развития малого и среднего бизнеса составили 1 млн рублей, 2016 году - менее 500 тысяч рублей, в 2017 году - 1 млн рублей, в 2018 году – 18 млн рублей, в 2019 году – будет 22 млн рублей.

Кроме того, Владимир Панов рассказал предпринимателям о планах по созданию городского Центра развития предпринимательства и инвестиций, в который им можно будет обратиться по всем возникающим вопросам. "Моя задача как главы города выстраивать диалог, каким бы сложным ни был вопрос, чтобы мы могли разговаривать и договариваться", - отметил Владимир Панов.

По данным единого реестра МСП, в городе ведут деятельность более 76 тысяч предпринимателей, что составляет 55% от общего количества по Нижегородской области. Основные сферы деятельности - торговля, строительство, промышленное производство и операции с недвижимостью.

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