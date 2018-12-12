Никита Михалков представил спектакль "Метаморфозы III" на открытии Года театра в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Народный артист РСФСР Никита Михалков представил спектакль-конструктор "Метаморфозы III: Враги" на открытии Года театра в Нижнем Новгороде 13 декабря. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сегодня в России официально открылся Год театра. В Нижнем Новгороде основным местом торжеств стали театр драмы и Театральная площадь. Там с самого утра на больших экранах транслировались видеоматериалы об истории нижегородских театров и известных нижегородских актерах, а также отрывки из спектаклей и репетиций.

В пресс-службе добавили, что спектакль "Метаморфозы III: Враги" стал "ключевым событием вечера".

"Метаморфозы" - это серия дипломных спектаклей слушателей Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова. Спектакль воплощается на основе произведений классиков Антона Чехова и Ивана Бунина. "Метаморфозы-3: Враги" представляет собой литературно-сценический коллаж, состоящий из восьми произведений классиков. Спектакль демонстрируется зрителю в необычном формате - открытой репетиции.

В спектакле использованы современные технологии: компьютерная графика, голографические эффекты, многофункциональная сцена.