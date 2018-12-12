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Общество

Нижегородский школьник рассказал Владимиру Путину о том, как выбрал себе профессию

13 декабря 2018 17:06  [50] Общество
Телемост с Путиным на форуме ПроеКТОриЯ

Телемост с Путиным на форуме ПроеКТОриЯ

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Нижегородский школьник рассказал Владимиру Путину о том, как выбрал себе профессию. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Общение 11-летнего нижегородца Ярослава Баканова с президентом состоялось 13 декабря в формате телемоста на Всероссийском форуме профессиональной ориентации "ПроеКТОриЯ", который проходит с 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле. От Нижегородской области в мероприятии принимают участие 30 воспитанников Детской железной дороги.

Ярослав сказал Владимиру Путину, что заинтересовался железной дорогой во время Всероссийского форума "Билет в будущее", который проходил в Нижнем Новгороде в ноябре. "Билет в будущее" - это образовательная площадка для учащихся, которые пробуют себя в различных профессиях. Основной целью площадки является повышение мотивации современных школьников, а также ориентация их на перспективные направления экономики.

"Особо заинтересовал меня сектор дорожного транспорта, где рассказывали о современных поездах, о новых технологиях. Там же я узнал о детской железной дороге и сделал свой профессиональный выбор. Детская железная дорога стала для меня настоящим билетом в будущее", - сказал президенту Ярослав.

Целью Всероссийского форума "ПроеКТОриЯ" является создание для школьников стартовых возможностей в отечественной науке и экономике, формирование резерва новых кадров для конкурентоспособности государства. В рамках форума организованы открытые уроки по профориентации в режиме интернет – трансляции, принять участие в которых могут школьники всей страны.

Напомним, что договоренность о включении Нижегородской области в число пилотных регионов по реализации проекта "Билет в будущее" была достигнута в конце августа 2018 года в ходе рабочей встречи губернатора области Глеба Никитина с заместителем министра просвещения РФ Ириной Потехиной.

Сегодня "Билет в будущее" включен в федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" и реализуется полностью за счет средств федерального бюджета.

Оператором проекта является Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)".

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