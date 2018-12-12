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Общество

Резкое похолодание ждет нижегородцев вечером в пятницу, а в выходные - морозы до -22°

14 декабря 2018 06:01  [47] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Резкое похолодание ждет нижегородцев вечером в пятницу 14 декабря, а в выходные дни 15 и 16 декабря - морозы до -22°. Об этом сообщила начальник отдела метпрогнозов Нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева.

Она пояснила, что сегодня температура воздуха днем ожидается от -3° до -5°, однако к вечеру нижегородские синоптики прогнозируют резкое понижение температуры, связанное с вторжением на территорию области скандинавского холодного и сухого антициклона.

При переменной облачности и северо-восточном ветре к вечеру похолодает до -10°…-15°, а в пригороде температура снизится до -18°.

В выходные похолодание усилится до -20° и более градусов.

"В выходные дни, 15 и 16 декабря, на фоне высокого атмосферного давления, несмотря на обилие солнца, ожидается морозная погода", - сообщила Ольга Мокеева.

Синоптики ожидают, что ночью в регионе в эти дни местами температура достигнет -20°…-22°, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Минимальная ночная температура будет оставаться на отметке -13°…-18°. Днем температура воздуха прогнозируется от -7° до -12°. Ветер в эти дни ожидается слабый.

В первую половину следующей рабочей недели (17-19 декабря) температурный фон существенно не изменится, добавила начальник отдела метпрогнозов.

"На дорогах по-прежнему наледи. Будьте внимательны", - предупредила Ольга Мокеева.

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