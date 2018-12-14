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Происшествия

МЧС предполагает причиной пожара на пр. Ленина в Нижнем Новгороде 13 декабря неосторожность при приготовлении пищи

14 декабря 2018 10:38  [46] Происшествия

Фото: очевидец, группа "Типичный Нижний Новгород"

ГУ МЧС по Нижегородской области назвало предположительной причиной пожара на пр. Ленина в Нижнем Новгороде, который произошёл 13 декабря 2018 года, неосторожность при приготовлении пищи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По уточнённой информации, в результате пожара в пятиэтажном доме погиб 89-летний пенсионер. Также пострадала 90-летняя женщина, она получила ожоги верхних дыхательных путей. В результате пожара обгорела внутренняя отделка, сгорело имущество на общей площади 15 кв.метров.

Из здания было эвакуировано 10 человек, в том числе четверо детей. Ещё с помощью масок для спасаемых из пожара были выведены девять человек, из них двое детей. Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 71 человек личного состава и 20 единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при приготовлении пищи.

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