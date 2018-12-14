Премьера "На всякого мудреца довольно простоты" состоялась на открытии года театра в Арзамасе Нижегородской области 13 декабря Культура и отдых

Фото: пресс-служба МИК МО "Единой России" по г. Арзамас

Премьера "На всякого мудреца довольно простоты" состоялась на открытии года театра в Арзамасе Нижегородской области 13 декабря 2018 года. Об этом сообщает МИК арзамасского отделения ВПП "Единая Россия".

На церемонии открытия Года театра в России в Арзамасском театре драмы выступили почетные гости праздника и состоялся показ нового спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" режиссёра Амана Кулиева, который был поставлен в рамках реализуемого в 2018 году партийного проекта "Культура малой Родины".

"Арзамасское отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и Арзамасский театр драмы дружат довольно давно и самое ценное и приятное, что плоды этой дружбы материализуются в таких замечательных постановках. Два года подряд наш театр получает средства на улучшение материально-технической базы и новые постановки в рамках федерального партийного проекта "Культура малой родины". В этом году спектакль "Тень", поставленный на средства проекта, поразил даже самых искушенных театралов со всей нижегородской области. На следующий год у нас грандиозные планы, театр вновь будет участвовать в проекте, и уверен Арзамасский драматический вновь сможет удивить зрителей новыми постановками", - поздравил секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Константин Аргентов арзамасских актёров и театралов с началом Года театра.

Благодарственными письмами от арзамасского отделения партии за активную просветительскую деятельность, высокий профессионализм в работе и большой вклад в развитие культуры Арзамаса были награждены директор театра Марина Швецова, заместитель директора по зрителю Елена Вагина и главный режиссер театра Аман Кулиев.

Напомним, в соответствии с указом Президента РФ 2019 год в стране объявлен Годом театра. В его рамках запланированы масштабные международные и всероссийские мероприятия. Кроме того, было принято решение о проведении 13 декабря во всех регионах единого дня открытия Года театра.

Программа Года театра в России включает в себя 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Под эгидой Года театра также состоятся 32 регулярных театральных мероприятия, которые проходят ежегодно, в их числе Ночь музеев 18-19 мая, "Ночь кино" – последние выходные августа, "Ночь искусств" - 2-3 ноября.