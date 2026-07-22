Культовое арт-кафе «Буфет» закрывается в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Полина Зубова

Культовое арт-кафе «Буфет» на улице Ошарской закрывается в Нижнем Новгороде. О закрытии команда сообщила в VK.

Последним днем работы заведения станет 1 августа.

«23,5 года, которые вместили в себя столько смыслов: чьи-то первые стихи со сцены, чьи-то последние слова у барной стойки, Ася, Люся, Юля, Гусар; гости, которые стали друзьями, друзья, которые стали семьёй. Буфет — который стал историей. 1 августа — наш последний день», — говорится в сообщении.

«Буфет» открылся в 2002 году. За годы работы он стал одним из самых известных творческих пространств Нижнего Новгорода. Здесь проходили творческие вечера, концерты, кинопоказы и тематические вечеринки.



Заведение было известно не только своей культурной программой, но и необычным интерьером, оформленным в стиле творческой мастерской. Аутентичная мебель, пианино, предметы быта прошлых лет и фотографии с концертов создавали атмосферу, которая сделала «Буфет» узнаваемым далеко за пределами постоянной аудитории.

По словам арт-директора Милы Филатовой, закрытие связано с продажей помещения новым владельцам. Она отметила, что, несмотря на насыщенный творческий год и появление новых посетителей, сохранить заведение не удалось.



Что откроется на месте «Буфета», пока неизвестно, хотя, по слухам, там может разместиться сигарный клуб.



В комментариях под новостью о закрытии посетители признаются, что не представляют город без этого места. Многие признались, что именно с «Буфетом» у них связаны годы молодости, первые знакомства и важные события.

«Это плохой знак. Я считаю, что Нижний Новгород держится на этом заведении. Моя юность прошла в „Буфете“», — отметила Даша С.

«Да ну, нет. Это ж эпоха! Я про Гусара с первого дня в городе слышала невероятные легенды и через столько лет наблюдаю, какими современными и крутыми вы стали», — поделилась блогер Яна Клинч.

Ранее сообщалось, что первый в Нижегородской области аквапарк «Атолл», расположенный в Кстове, закрывается с 1 сентября.