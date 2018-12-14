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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" в 2018 году сэкономила 4,5 млн кВт/ч электроэнергии за счет программы энергосбережения

14 декабря 2018 13:03  [73] Бизнес

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" в 2018 году сэкономила 4,5 млн кВт/ч электроэнергии за счет программы энергосбережения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По предварительным итогам 2018 года удельное потребление электроэнергии компании снизилось на 0,6%, что позволило сэкономить 4,5 млн кВт/ч этого ресурса.

Экономия тепловой энергии за текущий год превысила 42,7 Гкал.

В пресс-службе пояснили, что программа экономии удалось достичь за счет оптимизации технологических режимов перекачки нефти, очистки внутренней поверхности трубопроводов и фильтров-грязеуловителей, замены электродвигателей магистральных насосных агрегатов, светильников на энергосберегающие в системах внутреннего и внешнего освещения, а также применения новых типов анодных заземлителей для защиты трубопроводов от коррозии.

В рамках популяризации принципов бережного отношения к ресурсам "Транснефть-Верхняя Волга" ведет активную деятельность в этой области среди населения. Компания регулярно проводит конференции в общеобразовательных учреждениях, экскурсии учащихся на нефтеперекачивающие станции общества, организует фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, демонстрирует ученикам фильмы об энергосбережении и энергоэффективности.

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