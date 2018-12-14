Более 20 млн рублей было направлено на ремонт Краснобаковской ЦРБ в Нижегородской области за пять лет Общество

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Более 20 млн рублей было направлено на ремонт Краснобаковской центральной районной больницы в Нижегородской области с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области 14 декабря 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, 13 декабря министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов посетил ЦРБ, где была торжественно открыта последняя, двадцатая по счету, палата терапевтического отделения.

По его словам, ремонт больницы ведётся с 2014 года в рамках регионального проекта по поддержке местных инициатив. Шаклунов отметил, что с этого времени на ремонт ЦРБ из областного и местного бюджетов было выделено почти 20 млн рублей.

Кроме того, более 1 млн рублей было собрано местными жителями в ходе благотворительной акции "Делай добро", инициированной в 2016 году помощником депутата областного Заксобрания Михаила Манухина Василием Найденко. Всего в акции "Делай добро" участвовали 152 человека и 13 коллективов Краснобаковского района. "Василий Петрович подключился к работе в 2016 году - вложил собственные средства и привлек еще около 100 инициативных жителей, которые вложили в ремонт больницы почти 1 млн рублей", - рассказал Антон Шаклунов, подчеркнув, что краудфандинговый проект помощника депутата полностью пересекается с региональным проектом по поддержке местных инициатив.

В итоге в больнице отремонтировали детскую консультацию, детский стационар, гинекологическое отделение, этаж клинико-диагностической лаборатории, второй этаж хирургического корпуса, а также заменили кровлю хирургического корпуса. Инфекционное отделение и поликлинику обновили за счет местного бюджета.

Министр здравоохранения резюмировал, что опыт Василия Найденко нужно обязательно использовать в будущих подобных проектах, и вручил помощнику депутата благодарственное письмо.

Отметим, что Краснобаковская ЦРБ уже вошла в план капитального ремонта на 2019 год и на проведение ремонтных работ больнице будет выделено порядка 5 млн рублей.

Напомним, развитие форм поддержки добровольческих и благотворительных инициатив - одна из ключевых из задач Стратегии развития региона. В 2018 году в Нижегородской области на ППМИ из областного бюджета выделено 304 млн рублей. Одобрено 468 заявок.