На фасаде дома на улице Горького появилась огромная трещина

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В Нижнем Новгороде на улице Максима Горького на фасаде четырёхэтажного дома образовалась огромная трещина. Она идёт от крыши вниз на 2 этажа. Об этом очевидцы произошедшего рассказали в социальных сетях.
Сообщается, что речь о доме №164, который расположен недалеко от площади Свободы, на пересечении улиц Горького и Ошарской.
По словам очевидцев, местами толщина трещины достигает 3 см. На месте происшествия находятся рабочие, которые замазывают фасад.
Редакция НИА «Нижний Новгород» обратилась за комментарием в мэрию, но ответа пока не получила.
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