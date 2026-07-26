На фасаде дома на улице Горького появилась огромная трещина Общество

Фото: "Нижний Новгород без цензуры"

В Нижнем Новгороде на улице Максима Горького на фасаде четырёхэтажного дома образовалась огромная трещина. Она идёт от крыши вниз на 2 этажа. Об этом очевидцы произошедшего рассказали в социальных сетях.

Сообщается, что речь о доме №164, который расположен недалеко от площади Свободы, на пересечении улиц Горького и Ошарской.

По словам очевидцев, местами толщина трещины достигает 3 см. На месте происшествия находятся рабочие, которые замазывают фасад.

Редакция НИА «Нижний Новгород» обратилась за комментарием в мэрию, но ответа пока не получила.