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Нижегородской издатель детских книг утратил товар после атак на склады WB

26 июля 2026 14:19 Общество
Нижегородской издатель детских книг утратил товар после атак на склады WB

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское издательство «Рэббитс Энд Букс», которое специализируется на выпуске детских книг, понесло значительный ущерб из-за атак на склады Wildberries.

Владелец издательства Антон Козлов сообщил в социальных сетях, что пожары на складах привели к утрате значительной части товарных запасов.

«Чудовищно осознавать, что из-за всего происходящего страдают невиновные люди, которые просто выполняли свою работу на этих складах. Чудовищно осознавать, что тысячи селлеров потеряют товар и потихоньку теряют бизнес, который они годами ставили на ноги, развивали», — заявил бизнесмен.

По словам Козлова, полностью возместить убытки своими силами практически невозможно. Однако команда издательства намерена продолжать выпускать книги и материалы для детей и родителей.

Напомним, с 18 по 22 июля украинские БПЛА несколько раз атаковали логистические центры Wildberries. Под удары попали склады в Тамбовской области, Подмосковье, Краснодаре, Невинномысске, а также под Санкт-Петербургом и в Симферополе. Компания уже начала выплаты селлерам за пострадавший товар. Нижегородские власти также помогут местным предпринимателям получить компенсации после атак на склады.

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