Автоэксперт предупредил, что бензин «Евро-3» вдвое сокращает ресурс двигателя Общество

Фото: Александр Воложанин

Использование бензина класса «Евро-3» вместо «Евро-5» значительно сокращает срок службы современных двигателей. Об этом предупредил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с изданием «Абзац». По его словам, это может привести к серьёзным проблемам с работой автомобиля.

Особенно уязвимы к некачественному топливу высокоэффективные турбированные двигатели, которые были разработаны специально для работы с бензином определённого класса. Если использовать топливо более низкого качества, эти двигатели не смогут работать эффективно, и их ресурс может сократиться почти вдвое.

Разница между бензином «Евро-3» и «Евро-5» заключается в содержании вредных примесей. Однако определить класс топлива на глаз, по запаху или вкусу невозможно. Для этого необходимо провести лабораторные исследования.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.