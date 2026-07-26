Автоэксперт предупредил, что бензин «Евро-3» вдвое сокращает ресурс двигателя

Фото:
Использование бензина класса «Евро-3» вместо «Евро-5» значительно сокращает срок службы современных двигателей. Об этом предупредил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с изданием «Абзац». По его словам, это может привести к серьёзным проблемам с работой автомобиля.
Особенно уязвимы к некачественному топливу высокоэффективные турбированные двигатели, которые были разработаны специально для работы с бензином определённого класса. Если использовать топливо более низкого качества, эти двигатели не смогут работать эффективно, и их ресурс может сократиться почти вдвое.
Разница между бензином «Евро-3» и «Евро-5» заключается в содержании вредных примесей. Однако определить класс топлива на глаз, по запаху или вкусу невозможно. Для этого необходимо провести лабораторные исследования.Ранее нижегородцев предупредили о рисках «таблеток для бензина».
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+