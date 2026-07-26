Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2026 10:49
Автоэксперт предупредил, что бензин «Евро-3» вдвое сокращает ресурс двигателя
25 июля 2026 17:35
Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по закупкам ботокса
25 июля 2026 13:33
Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области второй раз за день
25 июля 2026 10:22
Эксклюзив
Wildberries не отказывается от строительства склада в Новинках
25 июля 2026 09:41
Экипаж нижегородского автобуса премируют за спасение ребенка без сознания
25 июля 2026 08:00
Нарколог Виталий Холдин назвал тревожные признаки потери памяти у курильщиков
24 июля 2026 18:59
В 16 округах Нижегородской области приступили к уборке озимой пшеницы
24 июля 2026 18:14
Проезд ограничат на Зеленском съезде в выходные из-за укрепления склона
24 июля 2026 17:56
Посетители застряли на колесе обозрения в Дзержинске
24 июля 2026 17:40
Пропавшего 15-летнего подростка нашли живым в Нижнем Новгороде
Общество

Автоэксперт предупредил, что бензин «Евро-3» вдвое сокращает ресурс двигателя

26 июля 2026 10:49 Общество
Автоэксперт предупредил, что бензин «Евро-3» вдвое сокращает ресурс двигателя

Фото: Александр Воложанин

Использование бензина класса «Евро-3» вместо «Евро-5» значительно сокращает срок службы современных двигателей. Об этом предупредил автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с изданием «Абзац». По его словам, это может привести к серьёзным проблемам с работой автомобиля.

Особенно уязвимы к некачественному топливу высокоэффективные турбированные двигатели, которые были разработаны специально для работы с бензином определённого класса. Если использовать топливо более низкого качества, эти двигатели не смогут работать эффективно, и их ресурс может сократиться почти вдвое.

Разница между бензином «Евро-3» и «Евро-5» заключается в содержании вредных примесей. Однако определить класс топлива на глаз, по запаху или вкусу невозможно. Для этого необходимо провести лабораторные исследования.

Ранее нижегородцев предупредили о рисках «таблеток для бензина».

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Бензин Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
23 июля 2026 11:35
Как изменились цены на бензин в Нижегородской области за неделю
22 июля 2026 12:17
Эксклюзив
Эксперт: очереди на нижегородских АЗС исчезли, но дефицит может вернуться
18 июля 2026 12:03
Нижегородцам рассказали, какие поломки может вызвать бензин «Евро-3»
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных