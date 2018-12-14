Водитель стоявшей на трассе в Нижегородской области иномарки был госпитализирован из-за въехавшей в неё фуры

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Водитель иномарки, стоявшей на трассе в Нижегородской области, был госпитализирован после того, как в неё въехала фура. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону 14 декабря 2018 года.
ДТП произошло в 07:00 на 514 км автодороги Москва – Уфа в Лысковском районе. Согласно информации, 55-летний водитель большегруза Scania совершил наезд на автомобиль Renault, стоявший на проезжей части.
В результате ДТП 39-летний водитель легкового автомобиля был госпитализирован с сочетанной травмой. Водитель фуры получил черепно-мозговую травму и ушиб.
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