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Общество

АПЗ в Нижегородской области приобрел для пожарной спасательной части №44 автомобиль первой помощи

14 декабря 2018 17:20  [61] Общество
Автомобиль первой помощи для 44-ПСЧ

Автомобиль первой помощи для 44-ПСЧ

Фото: пресс-служба АПЗ

АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" в Нижегородской области приобрел для пожарной спасательной части №44 (44-ПСЧ) автомобиль первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Ключи от машины главный инженер АПЗ Дмитрий Климачев вручил начальнику части Харису Шаипкину на торжественном построении личного состава Арзамасского пожарно-спасательного гарнизона.

Дмитрий Климачев сказал, что сотрудничество АПЗ с 44-й пожарной частью продолжается с 1980-х годов.

"Результат налицо - отсутствие серьезных инцидентов. Сотрудники части и ее начальник лично проводят серьезную профилактическую работу: тренируют приборостроителей, выявляют и предотвращают нарушения пожарной безопасности. Завод не оставляет это без внимания", - отметил Дмитрий Климачев.

"Силами АПЗ совершенствуется материально-техническая база части, обновляется подвижной состав. Несколько лет назад завод приобрел для 44-ПСЧ КАМАЗ. А сегодня руководство предприятия приняло решение выделить средства на покупку еще одного маневренного автомобиля первой помощи", - добавил главный инженер АПЗ.


В мероприятии также принял участие начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков, который прибыл в Арзамас ознакомиться с работой пожарно-спасательного гарнизона города и района, встретиться с начальниками частей, чтобы обсудить стоящие перед пожарными региона проблемы, определить задачи на следующий год.

"Благодарю руководство АПЗ за то, что даже в нынешнее экономически непростое время завод уделяет внимание финансированию структур, обеспечивающих безопасность населения, вкладывает в это дело душу и средства. Этот опыт взаимодействия пожарной части и градообразующего предприятия необходимо развивать по всей области", - отметил генерал-майор.

"Машина оснащена всем необходимым не только на пожаре, но и для оказания первой помощи пострадавшим при ДТП. Автомобиль данного типа маневренный, быстрый – в черте города и предприятия он просто незаменим. Выражаю благодарность руководству АО "АПЗ" в лице генерального директора Олега Лавричева, главного инженера Дмитрия Климачева, начальника транспортного управления Игоря Лытенкова за укрепление пожарной безопасности завода и приобретение нового пожарного автомобиля", - сказал начальник 44-ПСЧ Харис Шаипкин.

По завершении торжественного построения сотрудники, работники и ветераны государственной противопожарной службы, почетные гости, в числе которых также присутствовали руководители городской и районной администраций, побывали в музее Арзамасского пожарного гарнизона, на мастер-классе по пожарно-прикладному спорту от детского клуба "Дружина юных пожарных".

СПРАВКА:
Новый автомобиль оснащен насосом высокого давления, что позволяет подавать воду непрерывно более 15 минут; насосной установкой "Спрут"; двумя гидравлическими ножницами; бензорезом; медицинской укладкой и др.

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