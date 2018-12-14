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Общество

Семьсот абонентов Нижегородского водоканала участвовали в акции "В Новый год без долгов"

14 декабря 2018 12:00  [54] Общество
Семьсот абонентов Нижегородского водоканала участвовали в акции В Новый год без долгов

Семьсот абонентов Нижегородского водоканала участвовали в акции В Новый год без долгов

Фото: НИА Нижний Новгород

Семьсот абонентов Нижегородского водоканала участвовали в акции "В Новый год без долгов" и погасили задолженность без начисления пени. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общая сумма погашенных долгов за два с половиной месяца составила 6 млн рублей, при этом четверть должников имели задолженность за холодную воду более трех лет. Как сообщает пресс-служба, в настоящее время акция продолжается, воспользоваться возможностью погасить долги без начисления пени можно до 31 декабря 2018 года.

Чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 декабря 2018 года полностью оплатить задолженность за холодную воду и водоотведение, включая начисления за последний расчетный месяц. Потом до 20 января 2019 года нужно заполнить заявление об участии в акции и предоставить полный комплект документов в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала или выслать по электронной почте cra@vodokanal-nn.ru.

С более подробной информацией о сроках и порядке проведения акции, необходимых документах можно ознакомиться на официальном сайте Нижегородского водоканала, а также в Центре по работе с абонентами по адресу ул. Политбойцов, д. 21А.

Отметим, что акция "В Новый год без долгов" проводится с 2016 года. За время проведения в ней приняли участие около двух тысяч абонентов, погасив при этом задолженность перед Нижегородским водоканалом почти на 16 млн рублей.

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