Движение трамваев №№ 1, 2, 5, 21 в Нижнем Новгороде продолжает быть ограничено по данным на 09:00 15 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение трамваев №№ 1, 2, 5, 21 в Нижнем Новгороде продолжает быть ограничено по данным на 09:00 15 декабря 2018 года. Об этом сообщает МП "Нижегородэлектротранс".

Согласно информации, в связи с повреждением питающих кабелей вводятся ограничения движения на трамвайных маршрутах с 17:00 14 декабря и до окончания восстановительных работ. Отмечается, что авария на электросетях произошла по вине сторонней организации.

Так, движение трамвая №1 осуществляется по маршруту Московский вокзал - ул. Маслякова. Трамвай №2 идёт от пл. Лядова через пл. Сенная до ост. Черный пруд, его подвижной состав ограничен до шести единиц. Также до шести единиц ограничено число трамваев на маршруте №5, трамвай ходит от ост. Мыза до ул. Маслякова. Движение трамвая №21 осуществляется по маршруту Парк Дубки - ул. Маслякова с ограничением подвижного состава до семи единиц.

Движение троллейбусов №9 и №31 восстановлено по своим маршрутам.

"Нижегородэлектротранс" приносит нижегородцам извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что 14 декабря в 13:15 поступила информация о выходе из строя двух подстанций на улице Горького и в переулке Лудильном. В результате трамвайные маршруты №№ 1, 2, 18, 21, 27 были остановлены. Также вышел из строя троллейбусный маршрут №31. Кроме того, трамваи №№5 и 8 стали ходить до площади Лядова, троллейбусы №9 - до площади Свободы.